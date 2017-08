POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern

Freiburg (ots) - Breisach - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern

Breisach - Heute Mittag ereignete sich gegen 13:15 Uhr in Breisach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder verletzt wurden. Zwei Geschwister mit Hoverboards und ein Kind mit Tretroller fuhren teilweise nebeneinander auf der rechten Fahrspur der Hafenstraße in nördlicher Richtung. Eine Autofahrerin wollte alle drei Kinder überholen und fuhr auf die linke Fahrspur. Plötzlich zog das vorderste Kind mit seinem Hoverboard nach links um die Straße zu überqueren. Er schaute dabei nur in nördlicher Richtung und achtete nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Es kam dann zuerst zu einem Streifvorgang mit dem 9 jährigen Mädchen auf dem Hoverboard im Bereich der Beifahrertüre, wodurch es nach rechts weggeschleudert und leicht verletzt wurde. Wenige Meter weiter kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß zwischen PKW und dem 13 jährigen Jungen, der vorne links gegen den PKW prallte und weggeschleudert wurde. Das Mädchen wurde leicht verletzt, der Junge schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Das Kind auf dem Tretroller war nicht am VU beteiligt. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell