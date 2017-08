POL-FR: Breisach - Trunkenheit im Verkehr

Freiburg (ots) - Breisach - Am Samstagabend wurde gegen 22:30 Uhr bei einem rumänischen Kraftfahrzeugführer, der in der Gerberstraße in Breisach kontrolliert wurde, ein Atemalkoholwert von über 1,6 Promille gemessen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell