POL-FR: March - Brennender Traktor

Freiburg (ots) - March - Am Sonntagmorgen wurde gegen 07:20 Uhr gemeldet, dass in der Dorfstraße in March-Hugstetten ein Traktor in Brand geraten sei. Das landwirtschaftliche Fahrzeug stand im Hof eines Anwesens, das Feuer wurde von einem Nachbarn entdeckt. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr March löschte den Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte das Feuer durch einen technischen Defekt verursacht worden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell