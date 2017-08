POL-FR: Breisach - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Breisach - Am späten Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 17:40 Uhr am Rimsinger Ei ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Ein Autofahrer befuhr die Kreisstraße von Oberrimsingen in Richtung Ei und wollte dort auf die Bundesstraße 31 einfahren. Da er ortsunkundig war, erkannte er die Wartepflicht ausgangs der Rechtskurve zu spät, lenkte wegen des herannahenden vorfahrtsberechtigten Verkehrs scharf nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Fahrer und ein mitfahrender Hund konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Verletzt wurde niemand.

