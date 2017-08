POL-FR: Titisee-Neustadt - Fahrraddiebstahl

Freiburg (ots) - Am 04.08.2017 wurde dem Polizeirevier Titisee-Neustadt ein Fahrraddiebstahl gemeldet. Nach Angaben des Geschädigten wurde am Wochenende (Freitag / Samstag), 28./29.07.2017 ein in der Ringstraße unverschlossen abgestelltes Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Vertex, mit der Aufschrift Jumpertrek. Am Lenker war ein Einkaufskorb befestigt.

Hinweise zum Fahrrad bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell