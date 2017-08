POL-FR: Breisach - Fahrzeugbrand

Freiburg (ots) - Breisach - In der Nacht zum Montag wurde gegen 01:35 Uhr ein brennendes Fahrzeug in Breisach-Gündlingen gemeldet. In der Salzhofstraße brannte in einem Hof ein dort abgestelltes Fahrzeug, wobei die Flammen drohten, auf das Wohnhaus überzuschlagen. Anwohner versuchten, das Feuer zu löschen und auch die eintreffende Polizei entleerte einen Feuerlöscher. Vollends gelöscht wurde das Fahrzeug dann von der eingetroffenen Freiwilligen Feuerwehr Gündlingen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine vorsätzliche Inbrandsetzung nicht auszuschließen. Mögliche verdächtige Wahrnehmungen werden an das Polizeirevier Breisach, Telefon 07667 9117-0, erbeten.

