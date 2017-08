POL-FR: Löffingen - Erfolgreiche Kontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Freiburg (ots) - Am vergangenen Freitag- und Samstagnacht wurden im Stadtgebiet Löffingens Personenkontrollen durchgeführt. Dabei fiel zunächst am Freitag, 04.08.2017, kurz nach 22.30 Uhr in der Unteren Hauptstraße ein 16-jähriger, angetrunkener Jugendlicher auf, als er, offensichtlich aus Imponiergehabe, auf der Fahrbahn herumhüpfte und schließlich aus einem angrenzenden, eingefriedeten Bereich Pflanzen herausriss und mitnahm. Bei der folgenden Kontrolle wurden bei ihm neben ca. 1 Promille Atemalkohol, auch Spirituosen, die er in seinem Rucksack hatte, festgestellt. Neben der Information der Eltern wird gegen den Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet.

Am Samstag, den 05.08.2017, kurz nach 21.30 Uhr konnte ebenfalls ein 16-Jähriger angehalten und kontrolliert werden, nachdem er sich zuvor aus einer Personengruppe beim Annähern der Polizei entfernt hatte. Die Kontrolle einer von ihm mitgeführten Umhängetasche brachte eine geringe Menge Marihuana, Cannabissamen sowie Utensilien zum Verwiegen und Verpacken, offensichtlich ebenfalls von Marihuana, zum Vorschein. Diese Gegenstände und weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt und der Jugendliche nach erkennungsdienstlicher Behandlung seiner Mutter übergeben. Die weiteren Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz werden von den Beamten des Polizeipostens Löffingen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell