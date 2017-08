POL-FR: Lenzkirch, Ortsteil Saig - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 06.08.2017, kurz vor 15.00 Uhr fuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin und ein 54 Jahre alter Motorradfahrer hintereinander die "Neue Straße" in Richtung Ortsmitte des Ortsteils Lenzkirch-Saig. Die Autofahrerin verringert seine Geschwindigkeit und ordnet sich möglichst weit nach rechts ein, um im spitzen Winkel nach links abbiegen zu können. Der nachfolgende Motorradfahrer deutet dies als freundliche Geste, um ihn vorbeifahren zu lassen. Als er zum Überholen ansetzt, bemerkt er erst den Abbiegevorgang der Autofahrerin, leitet eine Vollbremsung ein und kommt dabei zu Fall. Das Motorrad rutscht gegen den Pkw, der Motorradfahrer rutscht hinter dem Fahrzeug durch und verletzt sich dabei glücklicherweise nur leicht. Die Autofahrerin erleidet einen leichten Schock. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, die Autofahrerin konnte nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst ihren Nachhauseweg selbständig antreten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,00 EUR, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

