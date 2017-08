POL-FR: Müllheim - Fünfter Schlag in diesem Jahr gegen Einbrecher gelungen - Aktuell wieder zwei Einbrecher auf frischer Tat in einer Gaststätte festgenommen. KORREKTUR !!!!

Freiburg (ots) - Tatzeit im aktuellen Fall war Sonntagmorgen, 06. August !!!!

Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr gelang es der Polizei Müllheim in ihrem Zuständigkeitsbereich Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen. Anfang des Jahres konnten in Bad Krozingen und Badenweiler je zwei Einbrecher festgenommen werden, welche sich an Wohnhäusern zu schaffen machten. Vor wenigen Wochen wurden zwei Personen beim Einbruch in einen Getränkemarkt in Müllheim ertappt. In einem weiteren Ermittlungsverfahren konnte auch nachträglich ein 48-jähriger Einbrecher zur Strecke gebracht werden, welcher seit Mitte 2016 in mehrere Wohnhäuser im Bereich Heitersheim und Buggingen eingestiegen war.

Am frühen Sonntagmorgen, 06. August konnten abermals zwei Männer festgenommen werden, welche in eine Gaststätte in Müllheim eingebrochen waren. In vier von fünf Fällen wurde die Polizei von wachsamen Anwohnern umgehend alarmiert und den Polizeibeamten gelang bei zeitnaher Anfahrt so die Festnahme.

Im aktuellen Fall teilte gegen 02.30 Uhr ein Augenzeuge der Polizei in Müllheim mit, dass bei einer Gaststätte in der Hauptstraße eine Person eben einsteigen und eine weitere Schmiere stehen würde. Eine im Bereich befindliche Streifenbesatzung konnte auch hier einen der beiden Täter, einen 23-jährigen Kosovaren, direkt vor der Gaststätte vorläufig festnehmen. Ein weiterer Täter befand sich im Gebäude und suchte dort derweil nach Wertgegenständen.

Mit Unterstützung durch Polizeibeamte von benachbarten Dienststellen, unter anderem auch der Polizeihundeführerstaffel aus Freiburg, gelang so auch die Festnahme des im Gebäude befindlichen, 35-jährigen Mannes, ebenfalls mit Kosovarischer Herkunft. Der 35-Jährige wehrte sich zunächst gegen die Festnahme und verbarrikadierte sich in einer Toilette der Gaststätte. Mit Hilfe des Polizeihundes konnte der Täter schließlich Festgenommen werden. Der Einbrecher wurde dabei leicht verletzt.

Wie erste Ermittlungen gezeigt hatten, reisten die beiden Männer mit dem Zug aus dem benachbarten Mulhouse nach Müllheim an und führten einen Rollkoffer, gefüllt mit Einbruchswerkzeug mit sich. Nach außen vermittelten sie so den Eindruck von gewöhnlichen Reisenden. Nach der Festnahme wurden die beiden Männer umgehend dem Haftrichter vorgeführt und sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

Die Polizei in Müllheim, Tel. 07631-17880, bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Wachsamkeit und bittet Anwohner auch weiterhin darum, bei entsprechenden Beobachtungen umgehend die Polizei, gerne auch über den kostenlosen Polizeinotruf 110, zu verständigen.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell