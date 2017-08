POL-FR: Teningen: Einbruch im Industriegebiet / Oberhausen-Weisweil: Pkw-Aufbruch beim Parkplatz Leopoldskanal / Emmendingen: Alkoholisierter Radfahrer

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen) -

Teningen: Firmeneinbruch im Industriegebiet in der Gottlieb-Daimler-Straße

Am Sonntagabend (06.08.2017) gelangten bislang unbekannte Täter gegen 23:24 Uhr durch Zerstören von Glasscheiben in ein Firmengebäude. Vermutlich wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung im Gebäude gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Polizei erhofft sich Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0.

Rheinhausen-Oberhausen/Weisweil: Pkw-Aufbruch beim Parkplatz Leopoldskanal

Am Samstag (05.08.2017) wurde im kurzen Zeitraum von 15:45 Uhr bis 16:11 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines weißen BMW, X1, eingeschlagen. Der Pkw stand auf dem rechten Parkplatz neben dem Leopoldskanal in Richtung Weisweil. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche mit Wertgegenständen entwendet, welche im Fußraum abgelegt war. Die auffallend mehrfarbige (orange/gelb/pink/türkis) Handtasche ist ca. 50 cm x 40 cm groß. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

Emmendingen: Alkoholisierter Radfahrer als Unfallverursacher

Am Samstag (05.08.2017) ereignete sich gegen 00:05 Uhr im Bereich Bahnhofstraße/Marktplatz ein Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Radfahrer. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten schnell fest, dass der Radfahrer aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit den Unfall verursacht hatte und deutlich alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm. Dem 25-jährigen, leicht verletzten Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell