POL-FR: Rheinfelden: Sachbeschädigung durch Graffiti im "Tutti Kiesi" - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Sachbeschädigung durch Graffiti im "Tutti Kiesi" - Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Freitag auf Samstag besprühten unbekannte Täter die Plane der Kuppel des Tutti Kiesi Areals mit mehreren Graffitis. Dabei handelt es sich um rote und schwarze Schriftzüge "COCAINE COWBOYS, ACAB, FUCK; ERROR 618, 187". Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040).

de/jk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell