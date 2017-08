POL-FR: Rheinfelden: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und landet im Bach

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und landet im Bach

Am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Ford die L139 von Niedereichsel nach Degerfelden. Auf Höhe der "Dorfbachtalbrücke" verlor er die Kontrolle über das Auto. Es kam von der Fahrbahn ab, stürzte in einen Bachlauf und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Stillstand. Der Fahrer, der sich selbst aus dem Auto befreien konnte, zog sich Verletzungen unbekannten Ausmaßes zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da bei der Unfallaufnahme der Verdacht der Alkoholbeeinflussung aufkam, wurde beim Fahrer ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 0,6 Promille, weshalb sich der Mann einer Blutprobe unterziehen musste. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 7000 Euro. Es musste später mit einem Kran geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr wurde wegen aufgelaufener Betriebsstoffe hinzugezogen. Der 52-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und gelangte wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige.

