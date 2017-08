POL-FR: Hasel: 25-jähriger Kradfahrer bei Unfall verletzt

Freiburg (ots) - Hasel: 25-jähriger Kradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Zusammenstoß am Sonntagnachmittag zwischen einem Auto und einem Motorrad wurde ein 25-jähriger Kradfahrer schwer verletzt. Gegen 13.40 Uhr befuhr ein 90-jähriger Mann mit seinem Renault die B518 von Schopfheim in Richtung Wehr und wollte an der Einmündung Hasel nach links abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Kradfahrers und stieß mit ihm zusammen. In der Folge stürzte der Kradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 6000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B518 zeitweise voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei und die Freiwillige Feuerwehr Hasel wurden wegen ausgelaufener Betriebsstoffe und zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme hinzugezogen.

de/jk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell