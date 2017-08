POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht auf Schwimmbadparkplatz in der Rheinallee - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht auf Schwimmbadparkplatz in der Rheinallee - Zeugenaufruf

Zu einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 22.25 Uhr auf dem Schwimmbadparkplatz in der Rheinallee bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte mit einem roten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen rechts neben ihm stehenden silbernen BMW. Dieser wurde dadurch über eine Länge von etwa drei Metern auf der linken Fahrzeugseite beschädigt, wodurch Sachschaden von etwa 5000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am BMW konnten rote Lackantragungen festgestellt werden. Der Unfallverursacher müsste die Kollision bemerkt haben, sein Fahrzeug müsste ebenfalls beschädigt worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen entgegen (07624/98900).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell