POL-FR: Bad Säckingen. Versuchte Brandstiftung in der Gemeinschaftsunterkunft

Freiburg (ots) - Der Polizei wurde am Sonntagabend durch den Sicherheitsdienst der Gemeinschaftsunterkunft Langfuhren bekannt, dass bereits am Vormittag in einem Container ein brennendes Feuerzeug festgestellt wurde. Wie die Ermittlungen ergaben, wurden am Sonntagmorgen gegen 10:30 Uhr Anwohner durch den Alarm eines Rauchmelders auf den Brand aufmerksam. Eine Bewohnerin entfernte das Feuerzeug aus dem Container. Es entstand nur sehr geringer Sachschaden durch Rußablagerungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Die Motivlage der Brandlegung ist unklar. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund kann zwar nicht ausgeschlossen werden, Hinweise hierauf haben sich bislang allerdings nicht ergeben. Es wird in alle Richtungen ermittelt.

