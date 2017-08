POL-FR: Bernau: Motorradfahrer verunglückt alleinbeteiligt und wird schwer verletzt

Freiburg (ots) - Bernau: Motorradfahrer verunglückt alleinbeteiligt und wird schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag verunglückte auf der L149 ein Motorradfahrer und wurde dabei schwer verletzt. Der 45-jährige Kradfahrer fuhr kurz vor 16.30 Uhr von Bernau in Richtung Präg und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen kam er von der Fahrbahn ab, rutschte mit der Maschine unter der Schutzplanke hindurch und wurde abgeworfen. Der Fahrer blieb schwer verletzt an der steilen Böschung liegen, während das Krad auf eine darunter führende Straße hinabstürzte. Der 45-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert und in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L149 zeitweise voll gesperrt werden. Das stark beschädigte Krad wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von etwa 7000 Euro.

