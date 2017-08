POL-FR: Laufenburg. Fünf Autos beschädigt

Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Laufenburg-Grunholz insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt. An allen wurde der Heckwischer demoliert. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell