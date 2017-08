POL-FR: Lauchringen. Spendensammler unterwegs

Freiburg (ots) - Am Freitag gegen 15:30 Uhr sah eine Polizeistreife auf dem Parkplatz eines Discounters einen Mann, der mit einem Klemmbrett in der Hand an einem Pkw stand und mit dessen Fahrerin sprach. Als dieser Mann den Streifenwagen erblickte, entfernte er sich sofort zu Fuß und verschwand zwischen den dortigen Firmengebäuden unerkannt. Im Rahmen der Fahndung konnte im näheren Bereich ein Pkw festgestellt werden, der im unmittelbaren Zusammenhang zu diesem Mann stehen dürfte. Drei Personen konnten als Nutzer des Pkws identifiziert werden, die natürlich von einer möglichen vierten Person nichts wissen wollten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell