POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut. Einbruch in Bürocontainer

Freiburg (ots) - In einen Bürocontainer eines Automobilhändlers in der Konstanzer Straße drang in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Unbekannter ein. Außer einer beschädigten Türe, an der eine Glasscheibe eingeschlagen wurde, entstand dem Händler kein weiterer Schaden. Geschuldet war dies auch dem Umstand, dass sich nichts Wertvolles im Container befand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell