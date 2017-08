POL-FR: Küssaberg. Vorfahrtsmissachtung - Motorradfahrer verletzt

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag missachtete in Küssaberg-Dangstetten eine 20 Jahre alte Frau die Vorfahrt eines 19 Jahre alten Motorradfahrers, der sich hierbei Verletzungen zuzog, die an der Unfallstelle durch den Notarzt versorgt werden mussten. Sie sind, wie sich herausstellte, nicht schwerer Art. Zum Unfall kam es, als sich die 20jährige aus der Keltengasse langsam in die Küßnacher Straße vortastete und hierbei mit dem bevorrechtigten Motorradfahrer zusammenprallte. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

