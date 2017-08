POL-FR: Bad Säckingen. Schmierereien

Freiburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Farbschmierereien an den Fassaden der hauswirtschaftlichen Schule und der Anton-Leo-Schule begangen. Zudem wurden Fensterscheiben beschmiert. Auch am Rheinuferweg wurden Sprühereien festgestellt. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Am Freitag gegen 23:00 Uhr wurde eine Gruppe Jugendlicher an der Anton-Leo-Schule beobachtet, die sofort flüchtete, als sie sich ertappt fühlte. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Die Gruppe konnte nur grob beschrieben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell