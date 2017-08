POL-FR: Bad Säckingen. Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots) - Am Sonntag, in den frühen Morgenstunden gegen 04:45 Uhr, wurde in Bad Säckingen eine 21 Jahre alte Frau in ihrem Audi kontrolliert. Alkoholgeruch wies auf eine mögliche Fahruntüchtigkeit hin, was durch einen Alcomatentest bestätigt wurde. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,56 Promille und lag damit über dem erlaubten Grenzwert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell