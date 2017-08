POL-FR: Laufenburg. Verkehrsunfall - Radfahrer ohne Licht unterwegs - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Leicht verletzt überstand ein 15 Jahre alter Fahrradfahrer die Kollision mit einem Pkw im Binzger Kreisel am Freitagabend gegen 22:30 Uhr. Zum Unfall kam es, als eine 19 Jahre alte Autofahrerin in den Kreisverkehr einfuhr und den Radfahrer übersah, da dieser völlig unbeleuchtet unterwegs war. An beiden Fahrzeuge entstand nur geringer Sachschaden.

