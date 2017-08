POL-FR: Waldkirch: Aufmerksame Passanten / Waldkirch: Auffahrunfall auf der Umleitungsstrecke

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Waldkirch: Aufmerksame Passanten

Am Freitagvormittag (4.8.2017)wollte eine Streife einen Rollerfahrer kontrollieren, welcher keinen Schutzhelm trug. Der Rollerfahrer missachtete jegliche Anhaltezeichen der Beamten und befuhr einen Fuß- und Radweg, um zu entkommen. Letztendlich konnte der junge Mann dank den Hinweisen von Passanten in einem Hinterhof angetroffen und festgenommen werden. Auf seiner Flucht hat er nicht nur sich und auf dem Weg stehende Fahrzeuge gefährdet, um ein Haar wäre es auch zum Unfall mit zwei spielenden Kindern gekommen. Deshalb muss er sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen.

Waldkirch: Auffahrunfall auf der Umleitungsstrecke

Am vergangenen Freitag musste der Hugenwaldtunnel aufgrund Wartungsarbeiten erneut gesperrt werden. Durch die Sperrung kam es vor allem am Nachmittag im Stadtgebiet sowie den Umleitungsstrecken außerhalb zu starken Verkehrsbehinderungen. Eine junge Frau, welche die Freiburger Straße gegen 16.00 Uhr stadtauswärts befuhr, musste verkehrsbedingt anhalten. Ein Mann, der mit seinem Pkw hinter ihr fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr deshalb auf den Pkw der 29-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Frau auf den davor stehenden Pkw geschoben. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden.

