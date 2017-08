POL-FR: Hartheim - Pkw übersieht 72-jährigen Rollerfahrer - schwer verletzt - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 04. August, gegen 11.45 Uhr befuhr der 46-jährige Fahrer eines BMW die Freiburger Straße in Hartheim. Im Kreisverkehr an der Feldkircher Straße war zum selben Zeitpunkt ein 72-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad nebst Anhänger unterwegs. Im Kreisverkehr hatte der BMW-Fahrer den Rollerfahrer offensichtlich übersehen und die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der 72-Jährige stürzte von seinem Roller und knallte mit seinem Kopf auf den Asphalt. Der Schutzhelm war möglicherweise nicht ordnungsgemäß angelegt. Der Mann zog sich unter anderem schwerste Kopfverletzungen zu und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Verkehrsunfalles und bittet diese, sich unter Tel. 07631-17880, zu melden.

RM/ DH

