POL-FR: Laufenburg. Alkoholkontrolle

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr wurde in Laufenburg der 54 Jahre alte Fahrer eines Fiats angehalten. Starker Alkoholgeruch aus dem Innenraum, nicht nur vom Fahrer, kam den Polizisten entgegen. Ein beim Fahrer durchgeführter Alcomatentest ergab einen Wert von 0,7 Promille, was ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot nach sich zieht. Da auch die Mitfahrer nicht mehr fahrtauglich waren, wurde der Pkw an Ort und Stelle abgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell