POL-FR: Lörrach : Hochwertige Fahrräder entwendet

Freiburg (ots) - Lörrach: Hochwertige Fahrräder entwendet

Am Mittwochabend betraten bislang unbekannte Täter zunächst ein Mehrfamilienhaus im Leibnizweg in Lörrach und brachen dann mindestens drei Kellerräume in diesem Anwesen auf. Aus den Kellern entwendeten sie zwei hochwertige Fahrräder. Beim einen handelte es sich um ein E-Bike der Marke Canyon im Wert von ca. 3000 Euro, beim anderen um ein weißes MB der Marke Cannondale im Wert von ca. 2000 Euro. Offenbar unbemerkt konnten die Einbrecher den Tatort wieder verlassen, die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell