POL-FR: Efringen-Kirchen: Vorfahrt missachtet

Freiburg (ots) - Efringen-Kirchen: Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin kam es am Mittwochvormittag gg. 10.20 Uhr auf der B3 in Höhe der Zufahrt zum Fraunhofer-Institut. Die 46-jährige Frau übersah beim Linksabbiegen auf die B3 einen vorfahrtberechtigten Pkw-Lenker, welcher aus Richtung Efringen-Kirchen kommend nach Welmlingen unterwegs war. Dabei kam es zum Zusammenprall im Einmündungsbereich. Durch das Auslösen des Airbags im Auto der Frau wurde diese im Gesicht leicht verletzt. An den beiden Unfallautos entstand nach Schätzungen der Polizei ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

