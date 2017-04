POL-FR: Jestetten / Einbruch in Vereinsheim

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des Tennisclubs in Jestetten ein. Dabei zerschlugen sie zunächst eine Scheibe und stiegen anschließend durch das Fenster ein. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen durchwühlt, dabei konnten die Täter allerdings nicht wertvolles vorfinden. Das Tennisheim ist über die Wintermonate nicht in Betrieb. Die Einbrecher hatten sich trotzdem eine Kaffeemaschine und entsprechende Tabs zurechtgelegt, diese Gegenstände jedoch nicht mitgenommen. Wie hoch der Diebstahlsschaden tatsächlich ist ermitteln derzeit die Beamten des Polizeipostens in Jestetten.

