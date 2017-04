POL-FR: Bad Säckingen / Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Freiburg (ots) - Nach Mitteilung eines Zeugen hat am Mittwochmorgen gg. 09.30 Uhr ein Pkw-Fahrer auf der Waldshuter Straße in Bad Säckingen beim Vorbeifahren mehrere am rechten Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Der 86-jährige Fahrer kam hierbei offenbar zu weit nach rechts und fuhr an drei Fahrzeugen jeweils so eng vorbei, dass die linken Außenspiegel abgerissen wurden. Außerdem wurde an einem der Fahrzeuge die Fahrertüre beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern einfach fort. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf ca. 800 Euro. Aufgrund der Zeugenaussage konnte der Unfallfahrer nachträglich ermittelt werden. Er wird sich nun wegen Unfallflucht verantworten müssen.

