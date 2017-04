POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch im Schloßweg - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Grenzach-Wyhlen: Einbruch im Schloßweg - Polizei bittet um Hinweise

In einem Mehrfamilienhaus im Schloßweg kam es am Mittwoch zwischen 9.20 Uhr und 19.45 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Die unbekannten Täter kletterten an der westlichen Gebäudeseite auf den Balkon der im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung und hebelten dort die Balkontüre auf. Anschließend durchsuchten sie die gesamte Wohnung nach Wertsachen. Aus einer Geldkassette entwendeten sie Bargeld. Ob die Täter noch weiteres Diebesgut erlangten, ist bislang unbekannt. Zeugen, die im Bereich des Schoßwegs zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Grenzach-Wyhlen zu melden (07624/98900).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell