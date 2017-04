POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Oberried: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Freiburg (ots) - Am Montag, 06.02.17 kam es zwischen 20.05 Uhr und 06.05 Uhr zu einem Pkw-Aufbruch in 79254 Oberried, Hauptstraße 59. Der Tatort befindet sich direkt anliegend an der L126. Die bislang unbekannten Täter entwendeten gezielt HILTI-Gerätschaften aus dem Pkw des Geschädigten im Wert von Ca. 6000 Euro. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte keine Hinweise auf die Täter erlangt werden.

Die Kriminalpolizei Freiburgg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 882-5777 zu melden.

am/kj

