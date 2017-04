POL-FR: Korrekturmeldung zu: Waldkirch: Neuwertiges Damenrad

Freiburg (ots) - Die Polizei wurde von einem verantwortungsbewussten, jungen Mitbürger informiert.

LANDKREIS EMMENDINGEN

Waldkirch: Neuwertiges Damenrad

Eine verantwortungsbewusste, junge Mitbürgerin informierte die Polizei am Dienstagmittag (07.02.2017) darüber, dass sie ein neuwertiges, herrenloses Damenfahrrad gefunden hätte. Dieses stand in der Nähe der Halfpipe am Max-Barth-Weg zwischen Waldkirch und Kollnau. Die Polizei geht davon aus, dass das blaue Damenrad kurz zuvor entwendet wurde. Eine Diebstahlsanzeige liegt derzeit allerdings noch nicht vor. Zur Feststellung der Eigentumsverhältnisse werden derzeit noch keine weiteren Daten veröffentlicht. Die Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in Waldkirch in Verbindung zu setzen. Telefon: 07681/4074-0.

