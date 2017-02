POL-FR: Müllheim/ Niederweiler/ Badenweiler/ Sulzburg - Unbekannter Mann spricht Kinder an

Freiburg (ots) - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei Müllheim mehrere Vorfälle mitgeteilt, wonach Kinder bzw. Jugendliche von einem fremden Mann angesprochen wurden.

In Sulzburg sprach am Dienstag, 17. Januar gegen 17.30 Uhr eine unbekannte, männliche Persone einen 8-jährigen Jungen an, welcher mit seinem Schlitten unterwegs war. Der Mann fragte nach Namen, Telefonnummer und Wohnort. Der Junge ließ seinen Schlitten zurück und rannte davon. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin zu Fuß in Richtung Stadtmitte.

In Badenweiler wurde ein 6-jähriges Mädchen ebenfalls am 17. Januar, gegen 17.00 Uhr vom Fahrer eines "Handwerkerfahrzeuges" angesprochen, welcher das Mädchen nach Hause fahren wollte. Als das Mädchen abgelehnt hatte, stieg der Unbekannte sogar aus seinem Fahrzeug. Erst als das Mädchen vehement verneinte, stieg der Mann wieder ein und fuhr weiter. Es soll sich dabei um einen älteren Mann mit einem weißen Fahrzeug mit Ladefläche gehandelt haben.

Am Montag, 23. Januar, gegen 13.00 Uhr wurde ein 10-jähriger Junge in Niederweiler auf dem Heimweg von einem ca. 50 jährigen Mann mit Cowboyhut und schwarzem Vollbart aus einem silberfarbenen Pkw heraus, möglicherweise VW oder Opel, angesprochen. Der Mann fragte den Jungen, ob er mit nach Müllheim fahren wolle. Der Junge rannte daraufhin verängstigt nach Hause.

Am Freitag, 03. Februar, 13.00 Uhr wurde ein 16-Jähriges Mädchen in der Weilertalstraße auf Höhe der Aral-Tankstelle aus einem Feldweg heraus von einem etwa 50-Jährigen, welcher sich dort offensichtlich versteckt gehalten hatte, angesprochen. Hier ist ein weißer, älterer Pkw, möglicherweise VW Polo mit französischer Zulassung aufgefallen.

Um baldmöglichst an die bislang unbekannte Person heran treten zu können, bittet die Polizei um weitere Hinweise, die zur Ermittlung der Person/ Personen oder deren Fahrzeug führen. Sollten Sie Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei in Müllheim, unter Tel. 07631-17880 oder in Akutfällen den Polizeinotruf unter 110 um zeitnah und effektiv handeln zu können.

RM/ DH

