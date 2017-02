POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ Heitersheim: 56jähriger in Bach verunglückt

Freiburg (ots) -

- Abschlussmeldung -

Zwischenzeitlich liegt das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung des am 31.01.2017 im Bach aufgefundenen Verstorbenen vor. Die Todesursache lautet Ertrinken. Hinweise auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung konnten nicht erlangt werden.

- Erstmeldung -

Bereits am gestrigen Morgen, 31.01.2017, meldete ein Passant gegen 08:30 Uhr, dass er eine verstorbene Person in einem Bach von Eschbach kommend in Richtung Heitersheim, dortige Ortseinfahrt festgestellt habe.

Wie die Überprüfung der Identität ergab, handelte es sich bei dem Verstorbenen um einen 56jährigen Obdachlosen. Vorbehaltlich des Ergebnisses der rechtsmedizinischen Untersuchung konnten durch die Ermittler der Kriminalpolizei sowie den Notarzt jedoch keinerlei Hinweise auf eine Straftat festgestellt werden.

