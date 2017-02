POL-FR: Freiburg/Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald: Gurt- und Handykontrolle der Verkehrspolizei Freiburg und des Gemeindevollzugsdiensts der Stadt Freiburg

Freiburg (ots) - Am heutigen Freitagmorgen, den 03.02.2017, wurde durch die Verkehrspolizei Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Gemeindevollzugsdienst der Stadt Freiburg in Freiburg, Zähringerstraße, im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle zum wiederholten Male die Anlegepflicht des Sicherheitsgurtes und der verbotswidrigen Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt überprüft. Insgesamt wurden 55 Pkw und Lkw-Fahrer bzw. Mitfahrer wegen Nichtanlegen des Gurtes während der Fahrt mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro beanstandet. Im Kontrollzeitraum fielen zudem acht Fahrer auf, welche während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon benutzten. Dieser Verstoß kostet 60 Euro und einen Punkt in Flensburg. Zudem fielen eine Vielzahl von weiteren Verstößen wie Fahren ohne Fahrerlaubnis (vermutliche Totalfälschung eines Führerscheines), 2 x fehlende Berufsqualifikation, ein Gütertransport ohne die erforderliche Genehmigung, Fahren ohne Zulassung sowie ein Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeitvorschriften an.

Der Beifahrer eines Kleintransporters wurde festgenommen, weil er zur Festnahme wegen Betrugs ausgeschrieben war. Nach Entrichtung einer Ersatzzahlung von 330 Euro wurde die Festnahme aufgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell