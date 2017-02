POL-FR: March - Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots) - March-Buchheim - Am 1. Februar 2017 konnte ein Spaziergänger gegen 17 Uhr einen sehr betagten Mann auf dem Parkplatz bei der Dreisambrücke in March-Buchheim beobachten. Er sah, wie der Greis äußerst mühsam und in tippelnden Schritten zu seinem Fahrzeug, einem hellen Kleinwagen, ging, einstieg, mit diesem rückwärts gegen den SUV des Spaziergängers prallte und an diesem einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursachte. Anschließend entfernte er sich mit quietschenden Reifen in Richtung March-Buchheim, ohne seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß, kräftig gebaut, zwischen 80 und 90 Jahre alt, hat weiße Haare und war mit einem dunkelblauen Mantel und gleichfarbigem Franzosenkäppi bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell