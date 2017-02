POL-FR: Löffingen, Demetriusstraße, Unfallflucht

Freiburg (ots) - Wie der Polizei erst heute bekannt wurde, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer bereits am 01.02.17, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, einen vor einem Stoffgeschäft in Löffingen abgestellten Pkw. Es handelte sich dabei um einen VW Lupo, Farbe hellblau, der im Bereich des vorderen linken Kotflügels stark eingedellt worden war.Es konnten weiße Fremdlackantragungen festgestellt werden. Ohne sich um den enstandenen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt.Hinweisegeber setzen sich bitte mit dem Polizeiposten Löffingen, Tel.: 07654 80606-0, in Verbindung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell