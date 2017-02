POL-FR: Rickenbach. Fußgängerin von Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen wurde gegen 07.00 Uhr eine Fußgängerin beim Überqueren der L 152 im Bereich Hennematt von einem Fiat angefahren und verletzt. Die 17 Jahre alte Jugendliche überquerte die Straße in Richtung der Mutter-Kind-Klinik und wurde hierbei von einem in Richtung Bad Säckingen fahrenden Fiat erfasst. Sie wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Waldshut. Zum Zeitpunkt des Unfalls war es noch dunkel und es regnete stark. Das Verkehrskommissariat Waldshut (Tel. 07751 89630) hat die Unfallermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell