POL-FR: Denzlingen: Häuslicher Unfall / Denzlingen: Senior kracht in Autos

Denzlingen: Häuslicher Unfall

Häufig sind es unterschätzte Gefahren beim Ausführen von Handwerksarbeiten, welche Menschen unnötig in Gefahr bringen. Im aktuellen Fall ist ein älterer Herr in seinem Gewächshaus auf eine Leiter gestiegen und stürzte aufgrund des unstabilen Bodens aus etwa zwei Metern Höhe. Wie es derzeit aussieht, hatte er zwar Glück und verletzte sich nicht besonders schwer; allerdings stürzte er so unglücklich zwischen Gerätschaften, dass der 79-Jährige von der Feuerwehr befreit werden musste. Die Polizei rät für häusliche Arbeiten mit einem gewissen Gefahrenpotential lieber einmal mehr einen Profi zu beauftragen, also seine Gesundheit zu riskieren.

Denzlingen: Senior kracht in Autos

Ein Unfall mit recht spektakulären Folgen wurde am Donnerstagmorgen auf einem größeren Parkplatz in Denzlingen verursacht. Trotz drei demolierter Autos und etwa 16.000 Euro Sachschaden wurde zum Glück niemand verletzt. Ein 87-jähriger Autofahrer verwechselte aus bislang noch nicht genau nachzuvollziehenden Gründen beim rückwärts Ausparken offensichtlich das Bremspedal mit dem Gaspedal. Er krachte mit hoher Wucht auf einen in einiger Entfernung hinter ihm stehenden VW-Bus, der durch die Wucht des Aufpralls zusätzlich auf den danebenstehenden Wagen gedrückt wurde. Leider sind solche Unfälle keine absolute Ausnahmeerscheinung. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen zeigt sich bei so gelagerten Unfällen immer wieder, dass kurz zuvor ein Umstieg von einem Schaltwagen auf ein Automatikfahrzeug erfolgte. Wie es in diesem aktuellen Fall ist, werden erst die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben. Die Polizei rät jedenfalls dazu, nach jahrzehntelangem Nutzen eines Schaltwagens im Alter nicht ungeübt auf einen Automatikwagen umzusteigen. Genau für solche Umstiege, die mitunter schon sinnvoll sein können, gibt es z. B. die Möglichkeit über eine Fahrschule die entsprechende Fahrpraxis zu erlangen.

