POL-FR: Schönau-Brand: Betrunkener Autofahrer beleidigt Polizeibeamte

Freiburg (ots) - Schönau-Brand: Betrunkener Autofahrer beleidigt Polizeibeamte

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Imbiss in den Stadtteil Brand gerufen. Dort erfuhren die Beamten, dass zuvor ein stark betrunkener Mann gestürzt sei und sich eine starke Platzwunde zugezogen habe. Anschließend sei er in sein Auto gestiegen und in Richtung Schönau davongefahren. Zuvor soll der Betrunkene noch einen junge Mann gestoßen und ihn leicht verletzt haben. Da das Kennzeichen bekannt war, wurde zusammen mit dem Rettungsdienst die Wohnanschrift des 62-Jährigen aufgesucht. Dieser konnte sichtlich betrunken zu Hause angetroffen werden. Am Kopf wies der Mann eine stark blutende Platzwunde auf. Diese wurde vom Rettungsdienst erstversorgt. Als der Verletzte zur weiteren Behandlung und zur Blutprobe ins Krankenhaus gebracht werden sollte, zeigte er sich total uneinsichtig und unkooperativ. Auf dem Weg ins Krankenhaus beleidigte der 62-Jährige die eingesetzten Beamten fortwährend mit nicht druckreifen Worten. Er wurde wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Körperverletzung angezeigt und musste seinen Führerschein abgeben.

