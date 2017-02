POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Firmengebäude

Freiburg (ots) - Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht zum Donnerstag hebelten unbekannte Täter die Eingangstüre zu einer Firma in der Ziegelhofstraße auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen. Im Werkstattraum rissen die Eindringlinge den Waffenschrank aus der Wandhalterung und versuchtem ihn zu öffnen. Das gelang ihnen nicht. Anschließend entwendeten sie in der Werkstatt vorgefundene Zigaretten und Wechselgeld. Der Diebstahlsschaden beträgt mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen entgegen (07624/98900).

de/jk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell