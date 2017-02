POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Diebstahl an Autos und versuchter Autoaufbruch

Freiburg (ots) - Grenzach-Wyhlen: Diebstahl an Autos und versuchter Autoaufbruch

In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem versuchten Autoaufbruch und zwei Diebstählen an Autos. Bei einem im Tüllinger Weg geparkten anthrazitfarbenen VW Polo wurde versucht, die hintere, rechte Türe aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. In der Heideggerstraße wurde an einem schwarzen BMW X5 die Rückfahrkamera und die Griffeinheit des Kofferraumdeckels gestohlen. In der Steingasse bauten unbekannte Täter die in der Heckklappe montierte Rückfahrkamera eines BMW aus und nahmen sie mit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 3000 Euro.

