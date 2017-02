POL-FR: Nachtrag zu "Binzen: Schwerer Sturz einer Pedelec-Fahrerin - aufmerksame Autofahrer setzen Notruf ab" - der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend

Freiburg (ots) - Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend.

Binzen: Schwerer Sturz einer Pedelec-Fahrerin - aufmerksame Autofahrer setzen Notruf ab

Am Freitagabend verunglückte bei Binzen eine Fahrradfahrerin. Die 61-jährige Frau befuhr kurz vor 18 Uhr mit ihrem Pedelec einen landwirtschaftlichen Weg entlang der A 98. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam die Frau zu Fall und blieb schwer verletzt am Boden liegen. Aufmerksame Autofahrer auf der A 98 sahen das am Boden liegende, beleuchtete Fahrrad und meldeten dies per Notruf. Eine weitere Zeugin begab sich zur Verletzten und kümmerte sich um sie. Polizei, Rettungsdienst eilten zur Unfallstelle. Die Schwerverletzte wurde notärztlich versorgt und danach ins Krankenhaus gebracht.

