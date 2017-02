POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut. Zeugen für Auseinandersetzung vor dem LIDL gesucht

Freiburg (ots) - Der Polizei wurde nachträglich eine Auseinandersetzung gemeldet, die sich am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr in der Robert-Gerwig-Straße ereignet hat. Der 27 Jahre alte Geschädigte gibt an, dass er vor dem LIDL von zwei Männern angegriffen, geschlagen und getreten worden sei. Außerdem sei er von einem Täter auf pakistanisch bedroht worden, danach soll dieser dem Opfer das Handy und Bargeld aus der Tasche gestohlen haben. Als ein unbekannter Passant die Männer zum Aufhören aufforderte, entfernten sich die beiden Angreifer. Das Opfer erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen im Gesicht und am Rücken. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Waldshut (Tel. 07751 83160) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell