POL-FR: Lörrach-Brombach: Schwerer Crash auf Kreuzung - zwei Verletzte, hoher Schaden

Freiburg (ots) - Lörrach-Brombach: Schwerer Crash auf Kreuzung - zwei Verletzte, hoher Schaden

Zwei Verletzte und etwa 8000 Euro Schaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Brombach. Um 14.45 Uhr bog ein 27-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter von der Hellbergstraße in die Lörracher Straße ein. Hierbei nahm er einem Toyota-Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit ihm. Hierbei wurden der Toyota-Fahrer und dessen Mitfahrer verletzt, was den Einsatz des Rettungsdienstes erforderlich machte. Ebenfalls im Einsatz war die Feuerwehr, da aus den demolierten Autos Betriebsstoffe ausliefen. Infolge des Unfalles kam es zu längeren Staus und Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell