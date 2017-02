POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Wohnhaus - beträchtlicher Schaden

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Einbruch in Wohnhaus - beträchtlicher Schaden

Am Donnerstagnachmittag kam es in Weil-Ost zu einem schadensträchtigen Einbruch. Betroffen war ein Wohnhaus im Oberen Schlipfweg, an dem der Täter die Terrassentüre aufhebelte. Danach stieg er ein und suchte nach Wertsachen. Die Bewohner waren zu dieser Zeit nicht zu Hause. Der Einbrecher erbeutete Bargeld, Uhren und zwei Funkgeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise, wem in der Zeit zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr im Bereich Oberer Schlipfweg Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind (Kontakt: Polizeirevier Weil am Rhein, 07621-97970).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell