POL-FR: Steinen-Höllstein: Fahrradfahrer ignoriert Verbot und attackiert Autofahrerin - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Steinen-Höllstein: Fahrradfahrer ignoriert Verbot und attackiert Autofahrerin - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem körperlichen Übergriff auf eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag in Steinen-Höllstein sucht die Polizei einen Fahrradfahrer. Der von Steinen kommende Radler fuhr um 14.45 Uhr in den Kreisverkehr der B 317 ein, obwohl das für Fahrradfahrer verboten ist. Eine Autofahrerin machte den Radler auf das Verbot aufmerksam und bekam dafür den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Die Frau fuhr nach Hause und entlud ihr Auto. Als sie wegfuhr, kam der Radfahrer angeblich direkt auf sie zu. Die Frau hielt an und es folgte ein verbaler Streit. In dessen Verlauf soll der Fahrradfahrer die Frau beleidigt und sie geschlagen haben, als sie ein Handyfoto von ihm machen wollte. Die Frau begab sich anschließend zur Polizei und erstattete Anzeige. Die sucht nun nach dem Fahrradfahrer, der wie folgt beschrieben wurde: ca. 45 - 55 Jahre alt, ca. 180 - 1.85 m groß, sprach hiesigen Dialekt, schlank, braune, schulterlange, lockige Haare, schwarze Fahrradhose, schwarze Jacke mit roter Aufschrift, schwarzer Helm, mattschwarzes Trekkingrad. Hinweise nimmt der Polizeiposten Steinen entgegen (07627-970250).

