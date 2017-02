POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut. Geldbeutel gestohlen

Freiburg (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde eine Kundin in einem Lebensmittelmarkt in der Robert-Gerwig-Straße bestohlen. Die Frau hatte gegen 16.00 Uhr ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. Im Bereich der Backstation ließ sie Tasche kurz aus den Augen, anschließend fand sie den Reißverschluss offen. In der kurzen Zeit hat der Dieb den Reißverschluss geöffnet und die Geldbörse gestohlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell