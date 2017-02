POL-FR: Buggingen - Pkw-Lenkerin übersieht Rollerfahrerin

Freiburg (ots) - An der Einmündung von der Straße Im Feldele zur B3 hatte am Donnerstagmorgen, 02. Februar die Fahrerin eines Pkw vermutlich ein Kleinkraftrad übersehen. Um kurz vor 07.00 Uhr fuhr eine 24-jährige Frau mit ihrem Wagen aus der Straße Im Feldele auf die B3. Eine 30-jährige Rollerfahrerin, welche zu dem Zeitpunkt auf der bevorrechtigten Bundesstraße unterwegs war, konnte zwar dem Pkw noch ausweichen, verlor dann allerdings die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Die 30-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht und musste ärztlich versorgt werden. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

